Врач предупредил, как долго можно сидеть на унитазе

Длительное сидение на унитазе грозит развитием геморроя, предупредил онколог, колоректальный хирург Лай Сюэ. Он и его коллега гастроэнтеролог Лэнс Урадомо рассказали об этой и других опасностях привычки засиживаться в туалете с журналом или смартфоном изданию CNN.

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Сюэ призвал проводить на унитазе не дольше 10 минут — этого времени обычно достаточно для опорожнения кишечника или мочевого пузыря. По его словам, привычка засиживаться в туалете повышает риск развития геморроя. Причиной этого врач назвал давление сиденья унитаза на ягодицы, которое влияет на кровообращение в этой области. Из-за этого сосуды в тазу расширяются и наполняются кровью, которая приливает к чувствительной области вокруг заднего прохода.

Привычка засиживаться в туалете, как отметил Сюэ, также провоцирует ослабление мышц тазового дна и потенциально может привести к выпадению прямой кишки.

В свою очередь, гастроэнтеролог Урадомо добавил, что необходимость проводить много времени в туалете для опорожнения кишечника может быть признаком рака кишечника.

«Если опухоль внутри толстой кишки стала достаточно большой, она может блокировать каловые массы, что может вызвать запор и кровотечение», — пояснил врач.

При возникновении проблем с опорожнением кишечника врачи посоветовали прекратить попытки через 10 минут, а не продолжать сидеть на унитазе. Вместо этого они предложили немного походить, чтобы стимулировать процесс дефекации. Сюэ также рекомендовал включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овес и бобы, и пить больше жидкости.

Ранее сообщалось, что женщина заподозрила мужа в неверности из-за того, что у него появилась привычка засиживаться в туалете. По ее словам, супруг каждое утро перед работой проводит в туалете час. Мужчина утверждает, что смотрит в это время видео.