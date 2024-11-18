Врач рассказала, как избавиться от осенней хандры, не выходя из дома

Осень и зима время, когда свойственно впадать в уныние. Это результат сокращения светового дня. Врач София Кононова рассказала, как избавиться от хандры, не выходя из дома.

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Для того, чтобы сокращение светового дня и отсутствие солнечного света не привели к хандре, нужно заниматься спортом, считает диетолог-нутрициолог София Кованова.

В разговоре с aif.ru врач рассказала, как избежать осеннего уныния, а также сохранить фигуру, не выходя из дома. По словам Ковановой, тренировки в домашних условиях три раза в неделю окажут благотворный эффект, если ходить в тренажерный зал не остается времени.

Диетолог назвала самые эффективные упражнения, которые можно выполнять из дома. Это суставная разминка, миофасциальный релиз - самомассаж, расслабляющий мышцы путем надавливания и растягивания тканей в сочетании с правильным дыханием, а также легкие упражнения для общей физической подготовки.

«Упражнения снизят отечность, зажимы в мышцах и улучшат самочувствие в межсезонную хандру», – пояснила Кованова.

Напомним, ранее для снижения вероятности осенней хандры или его проявления психиатр Руслан Исаев посоветовал изменить рацион питания, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием витамина D, который напрямую влияет на выработку серотонина.

Также о том, как побороть осеннюю тоску и отличить её от настоящей депрессии, в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru рассказала психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова.

Врач указала на характерную триаду симптомов, которой отличается настоящая депрессия – это пониженное настроение, заторможенность движений и мышления. В зависимости от формы заболевания, различна и степень выраженности симптомов.