Врач: чистки печени от шлаков могут привести к летальному исходу

Пытаться чистить печень в домашних условиях бессмысленно и даже вредно, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

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«О нарушениях функции печени могут свидетельствовать желтизна кожных покровов и слизистых оболочек, в том числе желтушность склер. Зуд кожных покровов. Тошнота, рвота после принятия пищи и натощак. Горечь во рту. Обложенность поверхности языка желтым налетом. Болезненность, а также чувство распирания и тяжести в правом подреберье. При далеко зашедших нарушениях могут появляться мелкие сосудистые звездочки на коже», — объяснила она.

Но узнать реальное состояние печени мы можем, только сдав анализ на биохимические показатели. Химические критерии здоровья печени – это уровень общего, непрямого и прямого билирубина, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы.

«Отклонения от нормы в этих показателях могут говорить о серьезных нарушениях функции печени, вплоть до развития вирусного гепатита и цирроза. Эти и другие заболевания печени лечатся только под наблюдением врача, применение самостоятельных методов лечения, тем более народных методов строго противопоказано, потому что способно привести к самым неожиданным и серьезным последствиям, вплоть до хирургического вмешательства или летального исхода», — предостерегла врач.

Так называемая «чистка печени от шлаков», к примеру, часто предполагает особую овощную диету и использование тепла на область печени.