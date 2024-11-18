Эндокринолог рассказала, кому вреден шоколад

Шоколад содержит в себе важные для организма микроэлементы, магний, витамины и фосфор, но его потребление нужно ограничить людям, которые страдают ожирением, заболеваниями печени, гипертонией и повышенным холестерином. Об этом сообщила врач-эндокринолог Кристина Подорожнюк.

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Одна полоска шоколада в день не принесет вреда. Если переедать его, то это может привести к ожирению и проблемам с печенью. Людям, имеющим ожирение, заболевания печени, диабет или гипертонию, повышенный холестерин, нужно контролировать количество съеденного сладкого, в том числе шоколада, — цитирует ее РИА Новости.

Медик отметила, что не нужно забывать о калорийности шоколада: в 100 граммах содержатся от 500 до 600 килокалорий. При этом 30 граммов шоколада в день будет наиболее безопасной дозой. В темном шоколаде содержится меньше сахара, поэтому предпочтение нужно отдавать именно ему, добавила специалист.

Шоколад полезен тем, что содержит в себе микроэлементы, в нем может содержатся и магний, и витамины, и фосфор. В его состав входят какао-масло, какао-бобы. Они также способствуют выработке в организме серотонина, дофамина — это гормон счастья, удовольствия и радости, — рассказала Подорожнюк.

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