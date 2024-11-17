Учитель на пенсии назвал продукт, который помог ему дожить до 100 лет

Учитель на пенсии из Великобритании Альберт Стайлз отметил свой 100-й день рождения, раскрыв свой секрет долголетия. Мужчина связывает свою жизнь с употреблением свёклы.

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По его словам, он любит этот овощ с юных лет. Его мама была индианкой и делала много карри из свёклы, а позже Альберт Стайлз стал есть и более традиционные блюда из этого продукта.

Жить здоровой жизнью, питаясь свёклой, должно быть, помогло!

Свёкла является богатым источником железа, калия, клетчатки, марганца и витамина С, а также антиоксидантов, таких как беталаины и бетацианин. В частности, беталаины, которые придают овощу красный цвет, обладают потенциальными противовоспалительными свойствами.