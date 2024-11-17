Тренер рассказал, как легко сбросить вес до Нового года

Люк Митчелл, персональный тренер и онлайн-коуч из Северного Уэльса, поделился тремя простыми способами, которые помогут похудеть на 6 килограммов до новогодних праздников.

© Чемпионат.com

Во-первых, эксперт предлагает сократить ежедневное потребление калорий на 10-15%. Во-вторых, он рекомендует отдавать предпочтение цельным продуктам и белку в 80% случаев. Наконец, третий совет — заниматься физической активностью трижды в неделю, чтобы справляться со стрессом и контролировать эмоциональное переедание.

Люк Митчелл уверен, что соблюдение этих рекомендаций позволит добиться желаемых результатов без отказа от любимых блюд. Для достижения цели он также посоветовал ограничить потребление алкоголя и сладостей, поддерживать активность и следить за водным балансом.