Врачи посоветовали обманывать стресс ягодами

Обманывать подсознание, чтоб не хотелось заедать стресс, нейрофизиологи советуют с помощью ягод. Об этом написал у себя в Telegram-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его информации, замороженные ягоды во рту — виноград или малина — активирует рецептор TRPM8, который влияет на уровень нейропептида CGRP, связанного с мигренью. Его понижение уменьшает истощение дофамина, повышает чувство удовольствия и улучшает настроение.

Кроме того, ощущения от замороженной ягоды стимулируют парасимпатическую нервную систему, влияя на снижение уровня гормона стресса — кортизола.

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