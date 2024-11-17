Оказалось, что пыль увеличивает риск развития сахарного диабета
Главный эндокринолог Московской области Инна Мисникова рассказала, что домашняя пыль может стать провокатором сахарного диабета.
По словам врача, одна из причин настоящей эпидемии сахарного диабета второго типа, захлестнувшего и Россию, — экология. Вредоносные вещества, содержащиеся в домашней пыли и атмосфере, также могут провоцировать нарушения обменных процессов.
«Причина возникновения диабета также связана с экологией. Вредоносные вещества, которые есть в домашней пыли и атмосфере, тоже могут провоцировать нарушения метаболизма», — рассказала эндокринолог.
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