Врач объяснил, чем может закончиться голодание

Гастроэнтеролог и педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Видное ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Жучкова объясняет:

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Голодание представляет собой периодическое воздержание от приема пищи на определенное время. Такая способность заложена в нас генетически, унаследована от наших древних предков. Уже тогда многие известные личности осознавали пользу воздержания от еды. Знаменитые древние медики, такие как Гиппократ и Авиценна, часто рекомендовали этот метод лечения.

Медик отмечает, что основу воздействия голодных диет составляет контролируемый стресс, стимулирующий работу всех систем организма, включая ускорение метаболизма. В последнее время это становится все популярнее как средство очищения организма, снижения веса и даже улучшения мозговой активности. Тем не менее оно несет в себе значительные риски для здоровья.

Основные опасности голодания

Одним из главных рисков является дефицит жизненно важных питательных веществ, что может привести к авитаминозу, недостатку минералов и белков. Это способно ослабить иммунную систему, ухудшить состояние кожи и волос, а также вызвать хроническую усталость.

Длительное голодание может спровоцировать серьёзные нарушения, такие как кетоацидоз - состояние, при котором уровень кетоновых тел в крови достигает опасных уровней. Особенно вредно это для людей с сахарным диабетом, поскольку может привести к развитию диабетической комы.

Голодание также оказывает влияние на психику. Недостаток пищи может вызвать раздражительность, депрессию и тревожные расстройства. У тех, кто долго не ест, нередко возникают проблемы с концентрацией внимания и памятью. Исследования показывают, что отсутствие пищи изменяет химический состав мозга, что отражается на общем эмоциональном состоянии, - говорит врач.

Разновидности голодания

Существует несколько видов: краткосрочное (от нескольких часов до одного дня) и долгосрочное (продолжительностью несколько дней и больше). Первые формы голодания считаются менее опасными. Например, популярный режим интервального голодания 16/8 предполагает приём пищи в течение 8 часов, после чего следует 16-часовой перерыв.

Эндокринологи советуют применять такую схему не чаще 1-2 раз в неделю. Но даже при таком подходе возможны осложнения, касающиеся сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем: повышается вероятность образования тромбов, камней в жёлчном пузыре, возникновения обмороков, развития мерцательной аритмии и других нарушений.

Длительное голодание должно проводиться исключительно под контролем специалистов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Если целью является снижение веса или улучшение общего самочувствия, стоит рассмотреть другие, более безопасные и сбалансированные подходы, такие как правильное питание, физическая активность и управление стрессом. Эти методы могут принести аналогичные, а порой и лучшие результаты без угрозы здоровью.

Прежде чем начать голодание, необходимо тщательно взвесить возможные риски и обязательно проконсультироваться с врачом или диетологом, пишет портал здоровое-питание.рф.