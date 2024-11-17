Эндокринолог назвала продукты, необходимые для здоровья женщин

Женщинам следует включать в рацион железосодержащие продукты, например, овощи, печень, мясо, рыбу, птицу, фасоль, горох, орехи, фрукты. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.

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Женщины находятся в группе риска по развитию железодефицита, поэтому нужно включать в рацион продукты, богатые железом. Прежде всего это печень, мясо, рыба и птица, — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, дамам фертильного возраста следует есть продукты, которые богаты фолиевой кислотой, например, темно-зеленые овощи и зелень, бобовые, цитрусовые, орехи и семена.

При наступлении менопаузы женщинам важно внимательнее отнестись к питанию и образу жизни. Начиная с этого периода из-за гормональной перестройки организма им становится труднее удерживать привычный вес, увеличиваются риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.

Основу рациона должна составлять растительная пища — овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Также нужно включать в рацион цельнозерновые злаки — хлеб из муки грубого помола, гречку, овсянку, бурый рис, перловую крупу и кукурузу. Два раза в неделю следует употреблять жирные сорта рыбы. Также в качестве источников белка могут выступать мясо птицы без кожи, нежирное красное мясо, нежирная рыба, фасоль, чечевица, горох и нут, — объяснила специалист.

Кроме того, нужно есть нежирные молочные продукты, добавила Рау.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что потребление от двух до четырех яиц в неделю приводит к более низкому уровню холестерина в крови и может способствовать улучшению когнитивных функций.