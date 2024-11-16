Перечислены полезные сладости, которые можно есть без вреда для здоровья

Существуют полезные сладости, которые могут заменить вредные лакомства при правильном питании, передает РИА Новости. Но есть одно важное условие — нельзя превышать норму. При переизбытке сладкого организм начнет перерабатывать излишнюю глюкозу в жир. Это негативно скажется и на внешнем виде, и на общем здоровье человека.

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При желании можно заменить вредные сладости на пастилу, которая делается на основе яблочного пюре. Она насыщена полезными углеводами, растительными волокнами, витаминами и белком.

Сорбет, сделанный из фруктов и ягод, следует даже называть диетическим мороженым. Этот десерт можно купить в магазине или сделать дома.

Мармелад любят дети и взрослые, но не всякий сорт полезен. Следует выбирать качественный продукт из настоящего фруктового и ягодного пюре с желатином.

Самой популярной и полезной натуральной сладостью является мед. В нем содержится колоссальное количество витаминов, он обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Агентство также рекомендовало любителям сладкого обратить внимание на фруктовое желе, халву, цукаты, варенье, стевию, коричневый сахар, горький шоколад, фрукты, ягоды и сухофрукты.

Чтобы сделать мясо курицы безвредным, нужно подвергнуть его термообработке, рассказала ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, оптимально использовать паровую обработку, чтобы сохранить витамины в мясе. Гастроэнтеролог отметила, что если обрабатывать курицу, все вредные антибиотики, которые могут там находиться, должны разрушиться.