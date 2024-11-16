Какую рыбу лучше выбрать для полноценного рациона, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, рыба – источник высококачественного белка, она богата кальцием, содержит жирные кислоты омега-3, витамины D, В12, фосфор, кальций, цинк, железо, магний, калий и йод.

«Все эти микронутриенты важны для здоровья», – подчеркнула Кашух.

Любая рыба считается полезной, но некоторые ее виды являются особенно ценными для здоровья.

«Список полезной для здоровья рыбы невозможно представить без лосося. По содержанию омега-3 его опережает разве что печень трески, но она очень калорийна», – отметила врач.

Близки к лососю по ценности для здоровья и другие жирные сорта рыбы – сельдь, сардины и форель.

«Другой пример полезной рыбы, которую легко найти на прилавках магазинов, – скумбрия. Она также богата омега-3», – добавила специалист.

По словам врача, в рацион также следует включить треску. Эта рыба содержит мало калорий и много белка, а также витамины и минералы, такие как селен и йод, пишет «Газета.Ru».

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