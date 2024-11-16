Физиотерапевт порекомендовал менять обувь трижды в день

Такая практика позволит ноге «перестраиваться».

Дома стоит отказаться от ношения тапочек. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

«Мы в день должны менять как минимум три вида обуви. Мы на работу идём в одной обуви, там переобуваемся, там ходим в другой обуви, домой идём обратно в обуви, в которой пришли, а потом совершаем прогулку в третьей обуви — в кроссовках. Мы даём ноге отдохнуть и постоянно перестраиваться. Если есть возможность, чтобы не было дома холодно, то лучше ходить босиком. Если у вас всё-таки прохладный пол, сейчас продаются носочки с прорезиненной подошвой, — я бы рекомендовал лучше ходить в них, потому что тапочки — это такая обувь, в них нога болтается и не ощущает себя».

Ранее Бондаренко предупредил, что брызги грязи на брюках при ходьбе могут говорить о серьёзных заболеваниях позвоночника. В этом случае следует обратиться к врачу, не дожидаясь развития патологии.