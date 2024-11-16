«Можно ослепнуть»: на какие вещи опасно смотреть

Человека всегда привлекал яркий свет. Вероятно, потому что самый главный его источник – солнце – ассоциируется со светом, теплом, самой жизнью на Земле. Но именно свет нередко может стать причиной потери зрения.

Далеко не на каждый источник зрения можно смотреть без последствий. Наиболее известную опасность представляет само солнце. Если смотреть на него долго, то, действительно, можно ослепнуть. Но и непродолжительный взгляд приводит к фотокератиту, или, если по-простому, тяжелому солнечному ожогу, который повреждает роговицу глаза.

Не меньше неприятностей приносит солнечное затмение. Тамара Пеганова, белорусский офтальмолог высшей категории рассказывает, что после солнечного затмения в Белорусскую медицинскую академию последипломного образования, где она работает, поступали пациенты с таким ожогом сетчатки, что восстановить зрение было уже невозможно.

Врачи утверждают: солнечное затмение опасно тем, что многие недооценивают силу его излучения. Люди думают – раз затмение, значит – не прямое излучение, и источник не настолько яркий. На самом деле, инфракрасные и ультрафиолетовые волны – той же длины и той же силы воздействия. И последствия от них, как от яркого солнца. Тамара Пеганова поясняет, что на солнечное затмение нельзя смотреть даже через обычную оптику: очки, бинокли, телескопы. Не подойдут также цветные стекла, поляризационный фильтр. Можно только через маску, в которой работают сварщики.

Кстати, сварщики работают в маске по той же причине – во избежание ожога роговицы. Электрическая дуга генерирует ультрафиолетовое излучение, которое наши глаза различить не способны. Следовательно, когда мы смотрим на него, отсутствует обычная в таких случаях реакция зрачка: он не сужается. В конечном счете, сетчатка выжигается, но человек в этот момент ничего не чувствует. Лишь спустя время появляются рези и боль в глазах как свидетельство возникновения электроофтальмии – облучения глаза светом.

Тот же эффект глаза получают и в результате снежной слепоты. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Нероев поясняет: от снежной слепоты, или глетчерного катара, страдают чаще всего альпинисты и исследователи Арктики. Причем, если не пользоваться специальными очками, приобрести это заболевание можно не только в солнечный зимний день, но и в облачный, особенно в полярных широтах. Причем в несолнечный день шанс получить снежную офтальмию возрастает. Объясняется это тем, что облачность дает рассеянный свет: небо, снег, лед – все приобретает одинаково белый свет. Неровности на поверхности земли (ямы, овраги, возвышения) не отбрасывают тени, их практически невозможно различить. Передвигаясь по такой местности, люди до предела напрягают зрение, возникает снежная слепота. Ее последствия начинают ощущаться спустя некоторое время – от шести до восьми часов. Глаза начинают слезиться, появляется острая боль. Если повреждение роговицы несильное, через два-три дня все последствия проходят, функция глаза восстанавливается.

Оказывается, ослепнуть можно и от так распространенных в последнее время светодиодных ламп. Ученые Мадридского университета установили, что светодиодные лампы (LED) для глаз крайне опасны, в некоторых случаях зрение не спасут ни лекарственные препараты, ни хирургическое вмешательство.

По мнению испанских медиков, LED излучают короткие волны высокой мощности, видимый спектр которых представлен синим и фиолетовым цветами. Если долго смотреть на такую лампу, сетчатка глаза получит серьезные повреждения.

Главной опасностью они считают наличие таких ламп во всех современных гаджетах. По словам ученого Селия Санчез-Рамоса, глаза человека предназначены для того, чтобы видеть благодаря свету, но совсем не для того, чтобы смотреть на него.

Офтальмолог, профессор Грант Дeмиpчoглян – член Российской академии естественных наук к группе риска относит и публичных людей, возле которых «крутятся» фоторепортеры. Свет от фотовспышки – удар по сетчатке глаза. Особенно вреден он во время вечерней съемки, когда «сила удара» многократно увеличивается. Фотовспышка сегодняшнего фотоаппарата – это световой импульс мощностью от двадцати Джоулей и выше, что для глаза является очень мощным воздействием.

Профессор Дeмиpчoглян рассказывает о последних исследованиях, согласно которым повредить сетчатку могут даже микроскопы и офтальмоскопы, установленные в операционных. С проблемами воспаления роговицы глаза, ее помутнения, а нередко и опухолью зрительного органа к офтальмологам часто обращаются кинооператоры, ведущие телепрограмм. Однако, как поясняет российский профессор, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, свойственные фотовспышкам, наиболее опасны. В результате их воздействия возможно не только временное ослепление, но и возникновение патологии глаз. Причем чем моложе человек, тем опаснее это воздействие.