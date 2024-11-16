Какой хлеб совместим с правильным питанием

Традиционно на Руси хлеб считался основным продуктом питания. Сегодня он остается популярным, выбор сортов огромен. Он обеспечивает организм углеводами, давая необходимую энергию. По своему составу хлеб сравним с кашами из злаков. Основными ингредиентами для приготовления являются мука, дрожжи, сахар и масло. Однако не каждый вид мучного одинаково полезен.

Белый хлеб, изготовленный из пшеничной муки, широко распространен. Но злоупотреблять им не стоит. На 100 граммов приходится 262 калории, а высокий гликемический индекс делает его неподходящим для диеты.

Чтобы сделать его привлекательным внешне и снизить себестоимость производства, используют рафинированную муку. Для улучшения вкуса часто добавляются ароматизаторы и глутамат, которые очаровывают покупателей ароматом свежеиспеченного изделия.

Такой продукт беден клетчаткой, витаминами и минералами. Из-за высокого содержания натрия он может способствовать задержке жидкости в организме, а дрожжи ускоряют вывод кальция. К тому же, белый хлеб увеличивает кислотность желудочного сока, поэтому его не рекомендуют при гастритах и язве желудка.

Ржаной полезнее. Он богат пищевыми волокнами и минералами, улучшает пищеварение и имеет низкий гликемический индекс.

Цельнозерновой хлеб, содержащий отруби, зародыш и эндосперм, признан наиболее полезным. Он превосходит другие виды по содержанию витаминов группы В и отличается низкой калорийностью.

Этот хлеб помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижая риск диабета, метаболического синдрома, рака кишечника и ожирения. Полезные углеводы стимулируют выработку серотонина, улучшая настроение и уменьшая желание перекусывать.

Бездрожжевой продукт изготавливается без применения пекарских дрожжей, что облегчает процесс переваривания. Людям с непереносимостью глютена подойдет безглютеновый хлеб, который не содержит клейковины, передает слова эксперта портал "Здоровое-питание.рф".

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