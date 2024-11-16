В случае снижения уровня либидо в первую очередь необходимо нормализовать образ жизни и особенности питания и исключить заболевания, которые могут влиять на сексуальную сферу, рассказал психолог, нейропсихолог, сексолог, преподаватель Московского института психоанализа Антон Шугалей. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт дал ряд советов россиянам, заметившим снижение выраженности полового влечения.

«Степень выражености нашего либидо зависит от множества факторов. Это и возраст, и социальные условия, и качество жизни, и даже самореализация. Если мы заметили, что либидо стало пропадать и уменьшаться, то в первую очередь мы должны исключить проблемы со здоровьем, а значит лучше всего начать с профильного специалиста. Когда мы убедились, что на этом фронте проблем нет, обязательно смотрим на образ своей жизни. Мы достаточно спим? Питаемся здоровой пищей? У нас достаточно физической нагрузки и активности? Какие вредные привычки стоит исключить?» — рассказывает эксперт.

Он пояснил, что еда, сон и физическая активность могут решить множество психологических проблем, в том числе недостаток либидо.

«Если мы не высыпаемся, не получаем необходимых микроэлементов и витаминов и ведем пассивный образ жизни, то программы размножения, от которых либидо зависит напрямую, будут неизбежно страдать и сворачиваться. Секс — процесс физиологический, поэтому начинать повышать либидо надо с заботы о теле», — пояснил эксперт. В первую очередь необходимо: нормализовать сон, ввести в рацион фрукты, овощи и исключить «фаст-фуд», заняться спортом и исключить вредные привычки. Когда на почве физиологии полный порядок, нужно обязательно проверить, что может тормозить нас на уровне психики. Часто тревожный и депрессивный фон снижает либидо. Проблемы в отношениях с партнером, жизненные кризисы, стрессовые ситуации, могут переместить фокус с простых радостей жизни на решение этих проблем Антон Шугалей психолог, нейропсихолог, сексолог, преподаватель Московского института психоанализа

В таком случае Шугалей рекомендует обратиться к психологу, который сможет в индивидуальном подходе с учетом личного контекста помочь с решением проблемы. В таком случае специалист будет помогать в поиске ограничивающих убеждений и потребностей, обучать справляться со стрессом, а также выстраивать здоровые доверительные отношения с партнером и искать поле для экспериментов.

Один из эффективных способов повысить либидо — это небольшой период воздержания, во время которого может возникнуть «здоровое напряжение, готовое разрядиться в объятиях любимого человека. Главное, нужно помнить, что сексуальное желание напрямую зависит от вашего здоровья, как физического, так и психического: здесь не нужно ждать и искать чудес, здесь правит бал ее величество — природа, и с ней надо дружить», — заключил психолог.

Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова рассказала, что питание может оказывать существенное влияние на сексуальное желание. Врач указала на несколько продуктов, убивающих половое влечение.

Прежде всего, по словам врача, негативно сказываются на либидо алкоголь и сахар. Эти продукты подавляют выработку тестостерона, из-за чего интерес к сексу пропадает. Также эндокринолог призвала минимизировать количество обработанных продуктов и полуфабрикатов в рационе.