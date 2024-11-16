Чем заменить компоты

Сахар может стать причиной появления множества проблем в организме, в том числе сердечно-сосудистых, вплоть до образования тромбов. Чтобы снизить риски опасных заболеваний, кардиолог Ольга Бокерия посоветовала первым делом отказаться от "очевидного сахара" из десертов и сладких напитков. К последним можно отнести компоты с добавленным сахаром, пакетированные соки, различные энергетики и сладкие газированные напитки.

"Сахар раскрывается в сладких напитках", - пишет врач в своем Telegram-канале.

По словам кардиолога, все эти напитки для поддержания крепкого здоровья "лучше всего заменять водой, несладким чаем или кофе".

"Сахар может стать причиной множества проблем, в том числе сердечно-сосудистых, включая образование тромбов, высокое артериальное давление. Можно защитить свое сердце и улучшить состояние здоровья, просто изменив режим питания", - объяснила Ольга Бокерия.

Чтобы было легче отказаться от добавленного сахара, врач предложила действовать постепенно, не изнуряя себя "диетами без сахара". Важно сфокусироваться на "цельных продуктах" - есть фрукты, овощи, непереработанное мясо, рыбу, орехи, семечки.