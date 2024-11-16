Почему нельзя худеть на жидких диетах

В погоне за идеальной фигурой люди порой готовы пойти на радикальные меры. Например, некоторые могут отказаться от твердой пищи и перейти на каши, пюре, соки и крем-супы — якобы так пищеварение будет протекать лучше и быстрее. Действительно ли это так и почему отказываться от твердой пищи вредно для здоровья, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

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По ее словам, этот подход к похудению абсолютно неправильный. Любой, у кого есть хотя бы базовые представления о том, как протекает пищеварительный процесс, сразу же поймет, что такой метод не принесет никакой пользы, потому что необходимо формирование пищевого комка.

— Твердая пища, которая попадает к нам в рот, сначала должна быть обработана слюной. Вырабатываются ферменты, после чего подготовленная пища идет дальше по пищеварительному тракту, — объяснила эксперт.

Желудок вырабатывает гормон голода грелин. Для того чтобы он перестал вырабатываться, в него должна поступить пища. Дальше идет ее всасывание в кишечнике. Формируемый пищевой комок должен двигаться.

— Поэтому и рекомендуется клетчатка из цельнозерновых каш, овощей. Она раздражает кишечник и стимулирует его сократительную способность, а также действует как пилинг. По пути пищевой комок забирает сахар, жир, различные излишки и токсины, то есть прихватывает с собой все, что нам не нужно, — рассказала диетолог.

Клетчатка и пробиотики в пище служат кормом для бактерий человека. Кишечник, в котором они содержатся, отвечает за иммунную систему человека. Он подавляет различные патогены и бактерии — внутренних врагов человека, которые без этого будут размножаться.

— Что и происходит, когда люди начинают вместо твердой пищи пить соки, особенно сладкие. Сахар повышает уровень глюкозы и выделяет инсулин. А главное, что на нем отлично размножаются вредные бактерии, в то время как полезные не получают корм и перестают нормально размножаться, — отметила собеседница «ВМ».

Из-за этого в головной мозг посылаются сигналы, в результате которых растут тревожность и раздражительность человека. Более того, некоторые ученые связывают этот процесс с достаточно серьезными психическими заболеваниями.

— Сигналы поступают и в сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную и нервную системы. Рост различных заболеваний связывают сейчас именно с неправильным питанием, — обратила внимание Соломатина.

Таким образом, питание соками и любыми другими продуктами, кроме твердых, приводит к тому, что человек «кормит» только верхний отдел желудочно-кишечного тракта.

— А наши «союзники» внизу не получают питания. В итоге срывается метаболизм. Поэтому ни о каком очищении вообще речи быть не может. Потому что для того, чтобы все наши органы нормально работали, необходим пищевой комок, — подчеркнула диетолог.

Кроме того, в процессе поглощения пищи участвует и ротовая полость. Если ее лишить пережевывания твердой пищи, то нарушается функционал зубов, это также может привести к рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний и повреждениям эндотелия сосудов, заключила Соломатина.