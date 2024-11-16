Гречка — классический гарнир, который готовят во многих семьях. Однако не всегда эта крупа полезна. Есть пять продуктов, с которыми она не сочетается.

Первый и главный продукт — сливочное масло. Регулярное употребление гречневой каши со сливочным маслом ведет к набору веса.

Репчатый лук. В нем содержится много фруктозы. Именно она ведет к проблемам с кишечником, вздутию и диарее.

Красное мясо. Оно содержит в себе много холестерина и насыщенных жиров. При этом такое мясо трудно усваивается организмом.

Грибы хоть и обеспечивают поступление белка, но можно переборщить. Избыток этого компонента ведет к тяжести и дискомфорту в желудке

Молоко вместе с гречкой мешает железу и цинку усваиваться.