Людям старше 50 лет посоветовали заниматься сексом ради долголетия

Психолог, сексолог Александра Миллер рассказала, что секс благотворно влияет на здоровье. Об этом она США), которые установили, что интимная близость является одним из залогов долголетия для людей старше 50 лет.

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Миллер отметила, что секс благотворно влияет на здоровье и женщин, и мужчин. К примеру, по ее словам, отсутствие половой жизни в течение пяти-шести лет может провоцировать у мужчин развитие простатита, преждевременную эякуляцию и ухудшение качества спермы.

При этом Миллер обратила внимание на то, что пользу здоровью секс приносит в том случае, если между партнерами есть чувства и доверительные отношения.

«В состоянии влюбленности мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение от прикосновения к любимому человеку. Даже само ожидание вот этого процесса уже запускает в кровь определенные механизмы, определенные гормоны — окситоцин, эндорфины», — объяснила она.

В то же время она отметила, что отсутствие секса не всегда вызывает негативные последствия. Сексолог уточнила, что многое зависит от генетической предрасположенности и образа жизни.

Ранее уролог-андролог, хирург Расим Шигапов предупредил, что простатит заметно помолодел: его диагностируют даже 30-летним мужчинам. Он объяснил этот факт как переохлаждением, так и беспорядочной половой жизнью, в том числе длительным воздержанием или полным отказом от секса.