Как перейти на правильное питание и не сорваться

Правильное питание может стать ключом к крепкому здоровью и стройной фигуре. Вопреки распространенному заблуждению, это не диета, а система принципов употребления пищи. Что представляет из себя правильное питание и как перейти на него без срывов и с удовольствием, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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Секрет в разнообразии

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова объяснила, что один из главных принципов правильного питания — умеренность в количестве.

— Примерный расход калорий должен соответствовать их приблизительному поступлению. При этом питание должно быть максимально разнообразным и натуральным, — отметила эксперт.

В рационе следует сократить количество полуфабрикатов, а вместо них добавить больше свежеприготовленных продуктов.

— Разнообразие означает, что желательно каждый день пробовать какой-то новый продукт. Или же стараться делать так, чтобы исходные продукты отличались день ото дня, чтобы не было однообразного рациона, — добавила собеседница «ВМ».

Например, сосиски с макаронами или гречка с тушенкой каждый день будут однообразным питанием. А вот новые блюда позволят организму брать все, что ему необходимо, из пищевых продуктов, подчеркнула Чернышова.

Посчитайте калории

Для плавного перехода на правильное сбалансированное питание диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рекомендует для начала определить свою индивидуальную норму калорий.

— Постепенно нужно сокращать вредные продукты в рационе. Также необходимо составить график приемов пищи и наладить режим, — подчеркнула эксперт.

Диетолог рассказала, что в идеале у человека должно быть три основных приема пищи, а между ними — два–три перекуса.

— И не забывайте о главном принципе диетологии — разнообразии, — обратила внимание Русакова.

Как не срываться при переходе на правильное питание

Диетолог Михаил Гинзбург указал на то, что правильное питание не отличается от неправильного набором продуктов — в обоих случаях он одинаковый.

— Разница в том, что при правильном питании мы чаще употребляем полезную пищу, а при неправильном — вредную. Например, в тот же фастфуд можно положить веточку петрушки или салата. Но от этого он не перестанет быть вредным, — отметил собеседник «ВМ».

Может быть и обратная ситуация. Например, человек три месяца ел салат и однажды съел что-то из фастфуда. Это не принесет его организму существенного вреда.

— В этом и есть главный принцип правильного питания. Не надо мучить себя какими-то отказами и запретами. Тогда и не будет никаких срывов. Надо просто соблюдать принципы правильного питания, насколько это удается. Чаще употреблять более полезные продукты, а более вредные — реже, — посоветовал эксперт.

Чтобы чаще удавалось делать свой рацион полезнее, нужно иметь хорошую мотивацию, цели в жизни, а также любить себя. Главное — не загонять себя запретами в угол. А переход с неправильного питания на правильное лучше всего начать постепенно.

— Например, сахар — это типичный пример неправильного питания. Допустим, человек пил шесть стаканов чая с тремя ложками сахара каждый день. Или пил в день четыре стакана кока-колы, в каждом из которых содержалось по три чайных ложки сахара. Если он начнет пить по половине стакана колы в день, разбавляя ее минералкой, то он в 12–18 раз уменьшит свое потребление сахара, — привел пример диетолог.

Все должно быть постепенно

При постепенном переходе человек не будет срываться. При этом на любой стадии можно чуть-чуть отступить, отойти назад, ведь бывают праздники, дни рождения и другие события, по которым накрывается большой стол, за которым о правильном питании будет очень легко забыть.

— Принципы у него очень простые. Меньше сахара, соли, плохих жиров (пальмового масла, спредов, маргарина), — перечислил Гинзбург.

Также при правильном питании рекомендуется употреблять меньше красного мяса, но в этом случае есть исключения. Этот продукт сокращают в потреблении женщины в возрасте 35–40 лет, которые хотят замедлить процесс старения.

— Поменьше жареного, побольше пареного, тушеного, овощей и фруктов, грубых углеводов (хлеб из муки грубого помола, каши из круп грубого помола, семечки, орехи). Больше рыбы — лучше, чем больше мяса, — порекомендовал диетолог.

Кроме того, можно увеличить в своем рационе количество молочных, кисломолочных продуктов и яиц, заключил собеседник «ВМ».