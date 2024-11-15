Эксперт напомнил о полезных свойствах киселя

Нижегородцам напомнили о том, чем кисель полезен для организма. Пост о полезных свойствах этого напитка опубликовал редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что благодаря своей текстуре кисель обволакивает слизистую оболочку желудка и создает защитный барьер, что помогает людям, страдающим гастритом и язвами ЖКТ. Кроме того, этот напиток является натуральным пребиотиком, улучшает микрофлору кишечника и предотвращает дисбактериоз, а клетчатка в составе помогает очистить организм.

Холин и лецитин, которые содержатся в киселе, способствуют правильному обмену жиров, а метионин благоприятно влияет на работу поджелудочной железы. Также в напитке много витаминов группы В, РР и витамина, А, минералов и аминокислот.

За счет своего состава кисель способен быстро утолить чувство голода, что делает его прекрасным перекусом, — заключил Алексей Никонов.

Он также предупредил, что кисель не стоит долго кипятить, чтобы он не потерял свои полезные свойства и не стал слишком густым.

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