Тренер перечислил самые важные упражнения для мужчин после 40 лет

Фитнес-тренер Тайлер Рид назвал самые важные упражнения для мужчин после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

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Сначала Рид рекомендовал становую тягу, которая прорабатывает подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу. Кромн того, упражнение помогает улучшить баланс, устойчивость и силу. Следующим станут приседания со штангой на спине, помогающие держать в форме квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы.

Далее тренер посоветовал делать выпады, подтягивания, жим над головой, тягу штанги, а также жим лежа. Эти упражнения помогут проработать верхнюю и нижнюю части тела.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.