Недавнее исследование показало, что более 10,5 часов в день в положении сидя, полулежа или лежа повышают риск сердечной недостаточности и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность этого не уменьшается, даже если человек регулярно занимается спортом.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля отметили, что рекомендации более 150 минут в неделю заниматься умеренной или интенсивной нагрузкой занимают кратно меньше времени, чем сидение на стуле или лежание на кровати. Именно положения, при которых ноги отдыхают, составляют большую часть ежедневной активности.

Исследование основано на анализе данных более 89 тысяч человек, средний возраст которых составил 62 года, 56,4% из участников – женщины. Респонденты в течение семи дней носили трехосный акселерометр, который фиксировал их движения. Выяснилось, что в среднем участники тратили на сидячий образ жизни 9,4 часа в день.

Следующий анализ был проведен восемь лет спустя. У 4,9% наблюдалась эпизодическая мерцательная аритмия, у 2,1% появилась эпизодическая сердечная недостаточность, у 1,84% развился тяжелый инфаркт миокарда, 0,94% умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отметили, что риск мерцательной аритмии и инфаркта миокарда рос со временем без существенных изменений. А влияние на смертность от сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний оставалось заметным.

По словам доктора медицины, магистра наук, директора кафедры семейной медицины Университета Брауна Чарльза Итона, замена всего 30 минут времени сидения каждый день любым типом физической активности может снизить риски для здоровья сердца. При этом люди склонны переоценивать объем своих упражнений и недооценивать продолжительность своего малоподвижного образа жизни. Добавление умеренной и интенсивной активности может сократить риск сердечной недостаточности на 15%, а смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – на 10%.

Результаты были опубликованы в журнале Американского колледжа кардиологии (JACC).

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