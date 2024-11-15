Врач рассказала, как побороть осеннюю сонливость

Каждый год с наступлением осени большинство нижегородцев ощущают снижение настроения, сонливость и упадок сил. Особенно это ощущается в серые и дождливые дни, когда даже не хочется вылезать из постели. Тёплый плед, любимый сериал и кофе – всё, чего хочется больше всего в такие моменты. О том, как бороться с сонливостью и в каких случаях она может быть поводом для похода к специалисту, рассказывает главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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Осень своё попросит

– Наталья Николаевна, понятно, что всем нам с приходом дождливой погоды хочется спать. Сложно вставать, сложно работать. А есть ли опасность в постоянной сонливости? Что должно насторожить нижегородцев?

– Осенью и зимой дни становятся короче, а ночи длиннее, на улице всё чаще пасмурная погода, мы меньше времени проводим на свежем воздухе и ведём менее активный образ жизни – все эти факторы вызывают частую дневную сонливость. Состояние сонливости не так безобидно, как кажется. В ряде случаев сонливость свидетельствует о проблемах со здоровьем.

– Можно ли бороться с такой сонливостью?

– Сонливость может быть следствием нарушения режима дня. После длительного отдыха, например, когда мы привыкаем ложиться за полночь и просыпаться ближе к обеду, резкое вхождение в рабочий график может стать испытанием для организма. Не удивительно, что изменение жизненных ритмов в отдельных случаях вызывает упадок сил, апатию и даже депрессию.

Если вы столкнулись с этой проблемой, выберите ритуал, который будет ежедневно повторяться перед сном. Заснуть вовремя помогают тёплое молоко с мёдом, отвары мелиссы, ромашки, чабреца, душицы.

Заваривайте травы перед сном, но предварительно изучите список медицинских противопоказаний и убедитесь, что вам они принесут только пользу. Заснуть помогают такие вечерние ритуалы, как чтение книг, тёплая ванна или душ, спокойная негромкая музыка и некоторые физические упражнения.

– Недостаток свежего воздуха может быть причиной сонливости?

– Да, при нехватке кислорода многих преследуют усталость, вялость и сонливость, причём заснуть бывает непросто.

Обеспечить мозг необходимым количеством кислорода помогут регулярные прогулки и проветривание комнаты.

Не пытайтесь при помощи алкогольных напитков решить проблемы со сном. Приём алкоголя нарушает нормальное чередование фаз сна, без которого ночной сон не может быть полноценным.

Кроме того, привычка употреблять алкоголь перед сном может быстро перерасти в зависимость.

Здоровый интерес

– И как себе помочь? Как сделать сон полноценным?

– Использовать простые, но эффективные приёмы. Во-первых, погулять перед сном на свежем воздухе в течение получаса: прогулка в спокойном темпе способствует лёгкому засыпанию и крепкому сну. Во-вторых, спать при открытом окне или в хорошо проветренной комнате. В‑третьих, не есть на ночь жирную и трудноперевариваемую пищу, так как это может стать причиной нарушения сна. А ещё не читать перед сном книги и не смотреть телепередачи, вызывающие сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Кроме того, возьмите за правило спать в лёгкой ночной одежде, а при бессоннице не прибегать сразу к помощи снотворных. Это приведёт к тому, что со временем вы привыкнете к лекарству и без него уже не сможете уснуть.

– Может ли дневная сонливость быть признаком заболевания?

– Если сонливость сопровождается тревожными симптомами, необходимо пройти медицинское обследование. Например, постоянная жажда, хроническая усталость и потеря массы тела в сочетании с дневной сонливостью – симптомы сахарного диабета. Сонливость в сочетании с повышением массы тела, слабостью, отёком лица и сухостью кожных покровов – признаки гипотериоза. Настоятельно рекомендую всем, кого беспокоит дневная сонливость, пройти обследование в поликлинике по месту прикрепления. Вы сможете сдать анализ крови на сахар и холестерин, узнать свой индекс массы тела, уровень артериального давления, сделать ЭКГ, получить оценку работы дыхательной системы, измерить глазное давление. По результатам обследования определяется уровень здоровья, при необходимости даются рекомендации посещения врачей той или иной специальности.

Знаешь?

Первым делом необходимо нормализовать ночной сон. Существует простой комплекс упражнений, которые можно выполнить незадолго до сна.