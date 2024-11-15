Детокс-напитки, которые помогут снизить вес

До Нового года остается не так много времени, а значит, пора заняться фигурой, чтобы блистать в главную ночь года. Диетолог Ольга Романова подсказала рецепты натуральных напитков, которые эффективно снижают вес. Но не забываем параллельно придерживаться правильного питания!

Напиток из капусты, огурца и лимона

Что нам понадобится:

Капустный лист.

Сок половины лимона.

Яблоко с кожурой.

Огурец с кожурой — ⅓.

Кокосовая вода — 150 мл.

Как готовим:

Моем овощи, нарезаем жесткие овощи кубиками и пропускаем через блендер. Процеживаем сок и смешиваем с кокосовой водой, стевию и тем более сахар не добавляем. Готовый сок можно хранить в холодильнике около 8 часов.

Томатный напиток

Что нам понадобится:

Томатный сок — 150 мл.

Лимонный сок — 25 мл.

Минеральная вода.

Как готовим:

Смешиваем все ингредиенты и добавляем размельченный в блендере лед. Как и в предыдущем случае, хранить напиток не рекомендуется больше 8 часов, при том — в холодном месте.

Шпинат, киви, банан

Что нам понадобится:

Киви — 1 шт.

Банан — половинка.

Шпинат — пучок.

Как готовим:

Измельчаем шпинат и перекладываем в блендер. Добавляем банан, который заранее нарезали на кружочки. Киви режем на четыре части, кожицу снимаем. Напиток лучше всего употребить сразу, даже в холодильнике он не сможет храниться больше часа.

Шпинат с медом

Что нам понадобится:

Имбирь.

Яблоко — 1 шт.

Мед — 50 г.

Шпинат — 2 пучка.

Как готовим:

Натираем имбирь, у нас должна получиться одна чайная ложка. Перекладываем его в блендер. Добавляем туда же рубленый шпинат. Очищаем яблоко от кожуры и косточек, режем на дольки и отправляем в блендер. Добавляем мед. При необходимости разбавляем смесь стаканом холодной воды. Смешиваем и выпиваем сразу после приготовления.