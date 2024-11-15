Детокс-напитки, которые помогут снизить вес перед праздниками
До Нового года остается не так много времени, а значит, пора заняться фигурой, чтобы блистать в главную ночь года. Диетолог Ольга Романова подсказала рецепты натуральных напитков, которые эффективно снижают вес. Но не забываем параллельно придерживаться правильного питания!
Напиток из капусты, огурца и лимона
Что нам понадобится:
- Капустный лист.
- Сок половины лимона.
- Яблоко с кожурой.
- Огурец с кожурой — ⅓.
- Кокосовая вода — 150 мл.
Как готовим:
Моем овощи, нарезаем жесткие овощи кубиками и пропускаем через блендер. Процеживаем сок и смешиваем с кокосовой водой, стевию и тем более сахар не добавляем. Готовый сок можно хранить в холодильнике около 8 часов.
Томатный напиток
Что нам понадобится:
- Томатный сок — 150 мл.
- Лимонный сок — 25 мл.
- Минеральная вода.
Как готовим:
Смешиваем все ингредиенты и добавляем размельченный в блендере лед. Как и в предыдущем случае, хранить напиток не рекомендуется больше 8 часов, при том — в холодном месте.
Шпинат, киви, банан
Что нам понадобится:
- Киви — 1 шт.
- Банан — половинка.
- Шпинат — пучок.
Как готовим:
Измельчаем шпинат и перекладываем в блендер. Добавляем банан, который заранее нарезали на кружочки. Киви режем на четыре части, кожицу снимаем. Напиток лучше всего употребить сразу, даже в холодильнике он не сможет храниться больше часа.
Шпинат с медом
Что нам понадобится:
- Имбирь.
- Яблоко — 1 шт.
- Мед — 50 г.
- Шпинат — 2 пучка.
Как готовим:
Натираем имбирь, у нас должна получиться одна чайная ложка. Перекладываем его в блендер. Добавляем туда же рубленый шпинат. Очищаем яблоко от кожуры и косточек, режем на дольки и отправляем в блендер. Добавляем мед. При необходимости разбавляем смесь стаканом холодной воды. Смешиваем и выпиваем сразу после приготовления.