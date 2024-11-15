Врач объяснил, как лапша быстрого приготовления влияет на иммунитет

Лапша быстрого приготовления — это удобное и любимое многими блюдо, но стоит ли забывать о возможном вреде для здоровья? Врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал, как частое потребление лапши может подорвать иммунитет и повредить кишечник.

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По словам Кутушова, кишечник не только помогает переваривать пищу, но и выполняет защитную функцию.

Наш кишечник — это не просто орган пищеварения, но и важный элемент иммунной системы, который защищает организм от вредных веществ. Он словно «страж ворот», не пропускает в кровь токсины и патогены из внешней среды.», —

Секрет в том, что в лапше содержится много вредных компонентов. Она состоит из муки, соли, камеди и красителей, а в пакетике с приправой — соль, глутамат натрия (Е621), ароматизаторы, жиры, часто пальмовое масло, сахар и консерванты. Эти вещества могут не только повышать артериальное давление и способствовать отекам, но и привести к ожирению, повышению уровня холестерина и заболеваниям сердца.

Кроме того, искусственные добавки в лапше, такие как глутамат натрия, могут вызывать аллергические реакции, головные боли и тошноту. Всё это негативно влияет на работу нервной системы и общее самочувствие.

Всё это ослабляет кишечный барьер, через который начинают проникать токсины в кровь, что вызывает воспаление в организме. Хроническое воспаление может привести к развитию серьёзных заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца, болезни Крона и аутоиммунные расстройства.

Михаил Кутушов призывает выбирать более здоровое питание, богатое клетчаткой, витаминами и минералами.