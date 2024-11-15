В каких случаях врачи рекомендуют ходить в баню

Идите в баню: в каких случаях врачи рекомендуют парную
Баню стоит рассматривать не только как место, где можно помыться, но и как средство для поддержания здоровья. В каких случаях врачи могут рекомендовать парную, а когда в неё заходить не стоит, «Клопс» узнал у врача-терапевта Алины Насыровой.
Горячий воздух в русской бане помогает поднять иммунитет, разогреть суставы и снять мышечное напряжение.
«Парная хорошо воздействует на лимфатическую систему. Ведь лимфа — это главный «мусоропровод», который собирает токсины и очищает организм», — отметила доктор.
Какую пользу можно получить от бани (горячего пара)
- Ускоряет обмен веществ, способствует снижению веса.
- Минимизирует риск ОРВИ, повышает иммунитет.
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
- Повышает упругость кожи и её эластичность, нормализует работу сальных желёз.
- Оказывает положительное действие на почки и мочеполовую систему.
- Снимает стресс, особенно при одновременном использовании ароматерапии.
«Баня считается эффективным методом для детоксикации и выведения тяжёлых металлов из организма. Они очень хорошо выходят через поры с потом, особенно свинец», — обратила внимание врач.
Чтобы гигиенические процедуры приносили максимальную пользу, во время посещения парной важно помнить несколько важных правил:
- В баню нельзя ходить на полный желудок, лучше поесть заранее, за полтора-два часа.
- Во избежание теплового удара заходить в парилку нужно в специальной войлочной шапочке.
- Повышать температуру следует постепенно, сразу подниматься на верхние полки нельзя.
- Перед и во время банных процедур запрещён приём алкоголя.
- Посещать парилку нужно в несколько заходов. Три-четыре раза вполне достаточно. Начинайте с пяти и постепенно доводите до пятнадцати минут.
«Во время перерыва между заходами обязательно вставайте под прохладный душ и пейте воду, чай или морс», — уточнила терапевт.
В каких случаях баня противопоказана
- Острое течение заболеваний, в том числе инфекционных;
- Туберкулёз в открытой форме;
- Некоторые заболевания кожи, особенно если есть свежие раны;
- Острая сердечная недостаточность;
- Онкологические заболевания;
- Ярко выраженная гипертония;
- Психические заболевания, эпилепсия.
«Если нет противопоказаний к посещению бани, я рекомендую ходить в неё каждые четыре дня», — подытожила доктор Насырова.
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