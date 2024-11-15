В каких случаях врачи рекомендуют ходить в баню

Баню стоит рассматривать не только как место, где можно помыться, но и как средство для поддержания здоровья. В каких случаях врачи могут рекомендовать парную, а когда в неё заходить не стоит, «Клопс» узнал у врача-терапевта Алины Насыровой.

Горячий воздух в русской бане помогает поднять иммунитет, разогреть суставы и снять мышечное напряжение.

«Парная хорошо воздействует на лимфатическую систему. Ведь лимфа — это главный «мусоропровод», который собирает токсины и очищает организм», — отметила доктор.

Какую пользу можно получить от бани (горячего пара)

Ускоряет обмен веществ, способствует снижению веса.

Минимизирует риск ОРВИ, повышает иммунитет.

Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Повышает упругость кожи и её эластичность, нормализует работу сальных желёз.

Оказывает положительное действие на почки и мочеполовую систему.

Снимает стресс, особенно при одновременном использовании ароматерапии.

«Баня считается эффективным методом для детоксикации и выведения тяжёлых металлов из организма. Они очень хорошо выходят через поры с потом, особенно свинец», — обратила внимание врач.

Чтобы гигиенические процедуры приносили максимальную пользу, во время посещения парной важно помнить несколько важных правил:

В баню нельзя ходить на полный желудок, лучше поесть заранее, за полтора-два часа.

Во избежание теплового удара заходить в парилку нужно в специальной войлочной шапочке.

Повышать температуру следует постепенно, сразу подниматься на верхние полки нельзя.

Перед и во время банных процедур запрещён приём алкоголя.

Посещать парилку нужно в несколько заходов. Три-четыре раза вполне достаточно. Начинайте с пяти и постепенно доводите до пятнадцати минут.

«Во время перерыва между заходами обязательно вставайте под прохладный душ и пейте воду, чай или морс», — уточнила терапевт.

В каких случаях баня противопоказана

Острое течение заболеваний, в том числе инфекционных;

Туберкулёз в открытой форме;

Некоторые заболевания кожи, особенно если есть свежие раны;

Острая сердечная недостаточность;

Онкологические заболевания;

Ярко выраженная гипертония;

Психические заболевания, эпилепсия.

«Если нет противопоказаний к посещению бани, я рекомендую ходить в неё каждые четыре дня», — подытожила доктор Насырова.

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