Названы продукты, которые помогают справиться со стрессом

Пшеничные отруби, темный шоколад и куркума помогают при стрессе, передает «МК в Бурятии» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. По словам специалистов ведомства, эти продукты снижают негативное влияние стресса на организм.

В Роспотребнадзоре рассказали, что пшеничные отруби снижают воспаление в головном мозге, которое вызывает тревогу. Темный шоколад способствует выработке «гормонов счастья», а куркума обладает свойствами антидепрессантов.

Доказано, что куркумин не только уменьшает воспаления, но и проявляет активность, сходную с действием антидепрессантов, — отметили специалисты.

Они добавили, что кефир хорошо влияет на ЖКТ, что снижает уровень тревожности, а инжир расслабляет нервную систему. Жирная морская рыба содержит жирные кислоты омега-3 и уменьшает беспокойство, а в брокколи — много клетчатки, витамина С, фолиевой кислоты и магния, которые борются с симптомами депрессии.

Ранее врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России Софья Елиашевич рассказала, что употребление переработанных мясных продуктов, таких как сосиски и колбасы, сокращает жизнь в три раза. По ее словам, такая еда несет серьезные риски для здоровья.