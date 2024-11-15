Названы неожиданные лечебные свойства популярной пряности

Имбирь полезен, поскольку не только содержит витамин C, но и обладает противогрибковым и антибактериальным свойством, рассказал в беседе с «Радио 1» гастроэнтеролог, терапевт, медицинский блогер Никита Харлов. По его словам, также этот продукт защищает организм от различных видов стрессоров.

Основные его эффекты связаны с тем, что он является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. В нем содержится небольшое количество медикаментов, защищающих нашу систему от разного рода стрессоров, включая ту же простуду, — объяснил гастроэнтеролог.

Терапевт отметил, что полезнее является свежий имбирь, а не высушенный. Засахаренный имбирь также может быть полезным, поскольку энергия из полученных углеводов идет на противовоспалительный эффект. Однако для кого-то он может только ухудшить ситуацию.