Стоматолог рассказала, как зубы мудрости влияют на здоровье

"Зубы мудрости" (третьи моляры, восьмерки) появляются позже всех остальных зубов. О том, как они влияют на здоровье и внешность человека, рассказала aif.ru врач-стоматолог Виктория Шелудкова.

У третьих постоянных моляров есть такая особенность: они прорезываются у людей в возрасте 17-25 лет. То есть уже тогда, когда все остальные зубы давно выросли и встали в ряд. Из-за недостатка пространства "зубам мудрости" приходится "силой" освобождать себе место, двигая другие зубы и провоцируя возникновение скученности.

Помимо того, что скученность портит внешний вид улыбки, она наносит вред гигиене. С таким расположением зубов человеку становится сложно тщательно их чистить. Плохая гигиена из-за скученности зубов может привести к образованию зубного налета, а потом и зубного камня.

Затрудненность доступа к зубам также усложняет их лечение. Врач не сможет добраться до нужных частей зубов, а значит, и помочь пациенту. Также специалист отмечает, что зачастую восьмерки растут с искривленными корневыми каналами, то есть их расположение осложняет качественное лечение или же вовсе исключает его.

Кроме того, скученность зубов способствует возникновению проблем с височно-нижнечелюстным суставом, а также формированию неправильного прикуса, который негативно сказывается как на здоровье, так и на внешности. Плохо пережеванная пища ухудшает работу органов пищеварения, повышая риск развития гастрита, язвы и других болезней.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.