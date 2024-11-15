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Как северянам сохранить здоровье?

О теме, которая волнует всех ямальцев, мы поговорили с заведующей отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи, главным внештатным эндокринологом департамента здравоохранения ЯНАО Натальей Манушиной.

Несколько советов, как сохранить здоровье
© РИА Новости

Наталья Олеговна работает по специальности около 19 лет. На Ямал выпускница Тюменской медицинской академии приехала сразу после окончания вуза, получив первый врачебный опыт в больнице Лабытнанги. Через год молодого специалиста пригласили в Салехард.

Работать эндокринологом решила еще на четвертом курсе, у меня математический склад ума, мне очень интересно было рассчитывать дозы инсулина, хлебные единицы и обучать людей в школе сахарного диабета, объясняя, как дальше жить с таким диагнозом, — рассказывает врач.

Работа на Севере была непростой: при малой плотности населения и протяженности территории приходилось объяснять пациентам лечение и обучать их в короткие сроки, ведь часто люди проживали очень далеко и попасть на прием им удавалось редко.

Вспомнился случай, связанный с масштабностью округа, — говорит Наталья Олеговна. — Как-то французский коллега сказал, что не знает, где находится Ямал и большой ли он. Ответила, что по размерам — почти вся Франция. После этого он меня везде представлял как «главного эндокринолога маленькой Франции».

Времена изменились, врачебная помощь стала доступнее — сейчас ямальцы могут получить телемедицинские консультации.

Наблюдается рост остеопороза у людей трудоспособного возраста. Таково следствие нехватки витамина D у проживающих в районах Крайнего Севера.

Вызовы высоких широт

Обращений поступает достаточно. Ямал относится к районам высоких широт. Сбои иммунной системы возникают у северян часто. Иногда это приводит к таким патологиям, как сахарный диабет, гипотиреоз, узловые образования щитовидной железы.

В течение последних пяти лет общая эндокринная заболеваемость в регионе остается той же по структуре. На первом месте находятся болезни щитовидной железы, на втором — сахарный диабет, на третьем — ожирение. Патологии надпочечников и гипоталамо-гипофизарной системы занимают небольшую долю, — отмечает Наталья Олеговна.

По России ситуация такая же. Вот только ожирение для Ямала является неспецифической проблемой, которая пришла в последние годы. Особенно часто ей подвержены дети и подростки.

Это связано прежде всего с активным развитием рынка фастфуда и ограниченной подвижностью ямальцев из-за низких температур, — поясняет эндокринолог.

Когда нужно обратиться к врачу?

Для профилактических целей консультация эндокринолога не нужна. Ее назначают после проведения профосмотров и диспансеризации терапевты. Для того чтобы визит к специалисту не потребовался, следует придерживаться нехитрых правил.

Важную роль играет йодопрофилактика детей и взрослых, профилактика дефицита витамина D. Важно знать, что препараты йода и витамина D, если нет аллергических реакций, необходимо регулярно принимать всем, кто проживает в районах Крайнего Севера, — подчеркивает Наталья Олеговна.

Насторожить должны следующие симптомы: резкое снижение/ набор веса, сердцебиение, потливость, появление ярко-багровых стрий (волнистые полосы на коже), увеличение носа, стоп, кистей, а также сухость кожи, сонливость, ломкость волос, ногтей, запоры, нарушение менструального цикла у женщин, снижение либидо у мужчин. При возникновении даже одного из этих признаков нужно обратиться к врачу-терапевту, который при необходимости направит к эндокринологу.

Диабет — под контролем

Промедление грозит возникновением сахарного диабета. Эту болезнь легче предупредить, чем лечить, уверена Наталья Олеговна.

Профилактика диабета первого типа сводится к следующим действиям: минимизация вирусных заболеваний, естественное вскармливание детей от рождения до 1–1,5 лет грудным молоком, воспитание устойчивости к стрессу у детей, рациональное (натуральное) питание. Соблюдение этих правил становится абсолютным в семье, где есть кровные родственники (любой степени родства), страдающие сахарным диабетом первого типа, — рекомендует врач.

Наиболее важной мерой предупреждения развития сахарного диабета второго типа становится поддержание оптимальной массы тела, для чего подбираются сбалансированное питание и физические нагрузки.

В регионе нет дефицита эндокринологов, отмечают в департаменте здравоохранения ЯНАО. В округ продолжают приезжать новые специалисты. Так, в прошлом году по программе «Врачи, нужные Ямалу» в Надым прибыл детский эндокринолог.

Пять правил для улучшения самочувствия

1. Здоровый сон

Необходимо спать минимум семь часов. С 22 до 3 часов ночи происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола, «гормона стресса». В комнате должно быть около 17–20 градусов. При такой температуре иммунные клетки «тренируются».

2. Правильное питание

Не следует злоупотреблять легкоусвояемыми углеводами: сахаром, мёдом, виноградом, бананами и фруктовыми соками. Омоложению организма способствует диета, в которой преобладают овощи. Их нужно комбинировать. Приправлять желательно растительным маслом с содержанием омега-3 жиров, являющихся эликсиром молодости.

3. Баланс воды

Это поможет коже выглядеть упругой.

4. Избавление от инфекций

Некоторые инфекции остаются не вылеченными с детства, постепенно переходя в хронические воспалительные процессы. Такие очаги дают весомую нагрузку на иммунитет и приводят к раннему старению организма. Поэтому важно проходить диспансеризацию и выполнять все предписания врача.

5. Употребление витаминов

Нельзя допускать недостатка в организме витаминов и минералов, особенно йода и витамина D. Необходим регулярный приём с небольшими перерывами.