Несколько советов, как сохранить здоровье

О теме, которая волнует всех ямальцев, мы поговорили с заведующей отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи, главным внештатным эндокринологом департамента здравоохранения ЯНАО Натальей Манушиной.

Наталья Олеговна работает по специальности около 19 лет. На Ямал выпускница Тюменской медицинской академии приехала сразу после окончания вуза, получив первый врачебный опыт в больнице Лабытнанги. Через год молодого специалиста пригласили в Салехард.

Работать эндокринологом решила еще на четвертом курсе, у меня математический склад ума, мне очень интересно было рассчитывать дозы инсулина, хлебные единицы и обучать людей в школе сахарного диабета, объясняя, как дальше жить с таким диагнозом, — рассказывает врач.

Работа на Севере была непростой: при малой плотности населения и протяженности территории приходилось объяснять пациентам лечение и обучать их в короткие сроки, ведь часто люди проживали очень далеко и попасть на прием им удавалось редко.

Вспомнился случай, связанный с масштабностью округа, — говорит Наталья Олеговна. — Как-то французский коллега сказал, что не знает, где находится Ямал и большой ли он. Ответила, что по размерам — почти вся Франция. После этого он меня везде представлял как «главного эндокринолога маленькой Франции».

Времена изменились, врачебная помощь стала доступнее — сейчас ямальцы могут получить телемедицинские консультации.

Наблюдается рост остеопороза у людей трудоспособного возраста. Таково следствие нехватки витамина D у проживающих в районах Крайнего Севера.

Вызовы высоких широт

Обращений поступает достаточно. Ямал относится к районам высоких широт. Сбои иммунной системы возникают у северян часто. Иногда это приводит к таким патологиям, как сахарный диабет, гипотиреоз, узловые образования щитовидной железы.

В течение последних пяти лет общая эндокринная заболеваемость в регионе остается той же по структуре. На первом месте находятся болезни щитовидной железы, на втором — сахарный диабет, на третьем — ожирение. Патологии надпочечников и гипоталамо-гипофизарной системы занимают небольшую долю, — отмечает Наталья Олеговна.

По России ситуация такая же. Вот только ожирение для Ямала является неспецифической проблемой, которая пришла в последние годы. Особенно часто ей подвержены дети и подростки.

Это связано прежде всего с активным развитием рынка фастфуда и ограниченной подвижностью ямальцев из-за низких температур, — поясняет эндокринолог.

Когда нужно обратиться к врачу?

Для профилактических целей консультация эндокринолога не нужна. Ее назначают после проведения профосмотров и диспансеризации терапевты. Для того чтобы визит к специалисту не потребовался, следует придерживаться нехитрых правил.

Важную роль играет йодопрофилактика детей и взрослых, профилактика дефицита витамина D. Важно знать, что препараты йода и витамина D, если нет аллергических реакций, необходимо регулярно принимать всем, кто проживает в районах Крайнего Севера, — подчеркивает Наталья Олеговна.

Насторожить должны следующие симптомы: резкое снижение/ набор веса, сердцебиение, потливость, появление ярко-багровых стрий (волнистые полосы на коже), увеличение носа, стоп, кистей, а также сухость кожи, сонливость, ломкость волос, ногтей, запоры, нарушение менструального цикла у женщин, снижение либидо у мужчин. При возникновении даже одного из этих признаков нужно обратиться к врачу-терапевту, который при необходимости направит к эндокринологу.

Диабет — под контролем

Промедление грозит возникновением сахарного диабета. Эту болезнь легче предупредить, чем лечить, уверена Наталья Олеговна.

Профилактика диабета первого типа сводится к следующим действиям: минимизация вирусных заболеваний, естественное вскармливание детей от рождения до 1–1,5 лет грудным молоком, воспитание устойчивости к стрессу у детей, рациональное (натуральное) питание. Соблюдение этих правил становится абсолютным в семье, где есть кровные родственники (любой степени родства), страдающие сахарным диабетом первого типа, — рекомендует врач.

Наиболее важной мерой предупреждения развития сахарного диабета второго типа становится поддержание оптимальной массы тела, для чего подбираются сбалансированное питание и физические нагрузки.

В регионе нет дефицита эндокринологов, отмечают в департаменте здравоохранения ЯНАО. В округ продолжают приезжать новые специалисты. Так, в прошлом году по программе «Врачи, нужные Ямалу» в Надым прибыл детский эндокринолог.

Пять правил для улучшения самочувствия

1. Здоровый сон

Необходимо спать минимум семь часов. С 22 до 3 часов ночи происходит выработка мелатонина, который отвечает за баланс кортизола, «гормона стресса». В комнате должно быть около 17–20 градусов. При такой температуре иммунные клетки «тренируются».

2. Правильное питание

Не следует злоупотреблять легкоусвояемыми углеводами: сахаром, мёдом, виноградом, бананами и фруктовыми соками. Омоложению организма способствует диета, в которой преобладают овощи. Их нужно комбинировать. Приправлять желательно растительным маслом с содержанием омега-3 жиров, являющихся эликсиром молодости.

3. Баланс воды

Это поможет коже выглядеть упругой.

4. Избавление от инфекций

Некоторые инфекции остаются не вылеченными с детства, постепенно переходя в хронические воспалительные процессы. Такие очаги дают весомую нагрузку на иммунитет и приводят к раннему старению организма. Поэтому важно проходить диспансеризацию и выполнять все предписания врача.

5. Употребление витаминов

Нельзя допускать недостатка в организме витаминов и минералов, особенно йода и витамина D. Необходим регулярный приём с небольшими перерывами.