Как восстановить режим дня после длительного отпуска

Отпуск или каникулы – замечательное время. Можно спать подольше, валяться в кровати и всячески получать удовольствие от свободы от ежедневных трудовых или учебных обязанностей. Но любой отпуск имеет свойство заканчиваться, и встает необходимость возвращается в будни.

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Полина Зеленчук, преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», специально для читателей RuNews24.ru рассказала, как вернуться в обычный график без стресса и заморочек.

Эксперт уверена, что важно осознать, что быстрый переход на забытый режим может негативно сказаться на организме: вызвать стресс, усталость и даже проблемы со здоровьем.

«Поэтому важно постепенно возвращаться к прежнему распорядку. Следует понемногу возвращаться к прошлым действиям. Например, если в двухнедельном отпуске человек не занимался спортом, а после решает возобновить тренировки в прежнем режиме, то организм, вероятнее, будет «протестовать» через болевые ощущения, общую слабость и др. Поэтому необходим постепенный и плавный возврат к прежнему распорядку», - рекомендует Зеленчук.

Она подчеркнула, что следует постепенно — каждый день или через день — адаптировать себя к прежнему режиму посредством дополнительных нагрузок, например, добавляя веса на пару кг.

«Так же и в других сферах: следует каждый шаг делать постепенно, добавляя новые элементы режима для легкой адаптации и незаметного восстановления прежнего распорядка. Не стоит сразу погружаться в прежний интенсивный ритм — это может вызвать стресс для организма. Организм может устать от резкой нагрузки, отчего мотивация может упасть, а желание заниматься в прежнем режиме — пропасть», - рассуждает спикер.

Психолог советует закрепить свои действия наградами после каждого усилия. Однако награда не должна быть вредной для организма и нарушающей порядок восстановления режима.