Врач перечислила правила питания без срывов и стресса

Правила питания без срывов и стресса раскрыла россиянам в беседе с «Мослентой» врач-онколог Хамис Магомедова.

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Врач призвала разнообразить рацион, чтобы избежать срывов. Однообразие в еде не только рождает ощущение внутреннего неудовлетворения, но и вредит здоровью. Обязательно надо употреблять продукты разных групп: белковые (яйца, рыба, мясо, молочные продукты, бобовые), зерновые, овощи, зелень, фрукты и жиры. Только в этом случае ваш организм получит все необходимые для здоровья микро- и макроэлементы.

В том числе, по словам Магомедовой, нужно поддерживать баланс между количеством калорий, которые употребляете и расходуете. Переедание способно повлечь набор веса, а недоедание — дефицит полезных веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Физическая активность помогает сжигать лишние калории и держать вес.

Употребление трансжиров, насыщенных жиров и добавленных сахаров необходимо ограничивать, а лучше вовсе убрать из рациона, отметила специалист. Из жиров в пищу лучше употреблять ненасыщенные, содержащиеся в орехах, оливковом масле, авокадо. А нормализовать пищеварение, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживать нормальный уровень сахара в крови помогает клетчатка. Ее источники — цельнозерновая пища, фрукты, бобовые, овощи.

Кроме того, следует отказаться от перекусов, а питаться три-четыре раза в день, ориентируясь на свое чувство голода. Немаловажно планирование и осознанное питание.

«Не закидывайте бездумно еду в рот, слушайте сигналы тела. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу, наслаждаясь ее вкусом. Планируйте меню на неделю, можно даже заранее готовить дома некоторые блюда или полуфабрикаты. Такой подход позволит не переедать, не покупать импульсивно вредные продукты», — сказала Магомедова.

Врач также посоветовала читать этикетки, смотреть на питательную ценность на упаковке и на состав, выбирать более полезные и менее обработанные продукты.

Необходимо пить полтора-два литра воды в день, поскольку при обезвоживании сильно страдают многие процессы, например, организм не способен регулировать пищеварение и температуру без воды.

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