О чем говорит повышенный аппетит и как научиться им управлять

Ученые обнаружили в клетках кишечника человека молекулы — сенсоры для питательных веществ, которые могут регулировать пищеварение и аппетит. В будущем их можно будет использовать как мишени для альтернатив «Оземпика» и других лекарств против заболеваний обмена веществ и нарушений моторики кишечника — врачи смогут повышать уровень нужных кишечных гормонов вместо имитации их действия. Пока этого не произошло, человек должен учиться контролировать аппетит самостоятельно и прислушиваться к своему организму. Как это сделать, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.

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Не путать голод и аппетит

Он отметил, что «Оземпик» (препарат для диабетиков, который некоторые начали использовать для контроля аппетита и похудения) не является «оружием победы».

Это довольно-таки серьезный медицинский препарат, который наносит существенный вред организму в долгосрочной перспективе и вызывает побочные эффекты. Он используется не для похудения, а для лечения сахарного диабета, — предупредил врач.

Что касается самого аппетита, то нужно понимать, что есть два разных состояния. Первое — это голод, то есть физиологическая потребность организма в аминокислотах, витаминах, минералах и так далее.

Грубо говоря, это сигнал, говорящий о том, что в организме заканчивается энергия, какие-то питательные вещества. И телу нужно восполнить их дефицит, — объяснил собеседник «ВМ».

Второе состояние — это аппетит, слово, появившееся в латинском языке, которое переводится как сильное, страстное желание чего-либо.

Чаще всего аппетит — это психологическое понятие. Например, у человека есть тревога, нереализованное сексуальное желание, потеря близкого человека — и он это заедает и запивает. Аппетит — это нереализованные желания, чувства, потребности, — рассказал диетолог.

Нереализованные потребности

В головном мозге человека есть система голода и насыщения. И существуют структуры, которые отвечают за эмоциональные состояния и реализацию потребностей.

В нашем мозге часто бывает так, что какие-то реакции связываются друг с другом. Допустим, у человека мог сформироваться рефлекс, что еда — это радость, отдых, поощрение или способ уделить время себе. Тогда на уровне биологии он может подавить чувство голода, а с точки зрения аппетита эти рефлекторные связи остаются, — отметил эксперт.

Чтобы научиться контролировать аппетит, для начала понадобится когнитивно-поведенческая терапия, психотерапия пищевого поведения, то есть работа с образом жизни человека, его пищевыми привычками и типом реагирования на те или иные события.

Нужно на уровне поведенческих реакций отрезать использование еды как поощрения или отдыха. Еда должна быть по сути лекарством, то есть потребляться ровно в том количестве, которое необходимо для восполнения дефицита энергии, аминокислот, витаминов и так далее, — подчеркнул Поляков.

По его словам, в 95 процентах случаев нарушения пищевого поведения и аппетита проблема в голове и гормонах.

После психотерапии нужно оценить рацион питания, насколько он сбалансирован по основным нутриентам, витаминам, минералам, белкам, жирам, углеводам, — порекомендовал диетолог.

Если у человека есть сопутствующие гормональные проблемы, их поможет скорректировать эндокринолог. Именно в такой последовательности можно решить проблему контроля аппетита, заключил собеседник «ВМ».