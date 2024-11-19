Какие анализы на гормоны обязательно сдавать

Наше здоровье — наша ответственность, но иногда мы не знаем, как правильно его проверить, чтобы успеть вовремя обратиться к специалисту. Один из таких «теневых» показателей в организме это гормоны. Нутрициолог Елена Фикс специально для Рамблера рассказала о том, какие анализы нужно сдавать в первую очередь, чтобы получить наиболее цельную картину своего состояния.

Почему гормоны важны

Для того, чтобы поддерживать женское здоровье важно отслеживать свой гормональный статус, так как именно он играет ключевую роль в женском организме, регулируя множество процессов: от менструального цикла до настроения и общего самочувствия. Регулярное обследование гормонального профиля позволяет выявить возможные отклонения и своевременно принять меры для их коррекции. Елена Фикс Нутрициолог

Следует к вопросу сдачи анализов подходить комплексно, то есть сдавать анализ крови на гормональный комплекс.

Эстроген. Основной женский половой гормон, отвечающий за развитие вторичных половых признаков и регуляцию менструального цикла.

Прогестерон. Гормон, который готовит матку к беременности и поддерживает её в случае наступления.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). Регулирует рост и развитие фолликулов в яичниках.

Лютеинизирующий гормон (ЛГ). Стимулирует овуляцию и образование желтого тела.

Пролактин. Влияет на лактацию и репродуктивные функции.

Тестостерон. Хотя это мужской гормон, он также важен для женщин, поскольку влияет на либидо и мышечную массу.

Тиреотропный гормон (ТТГ). Регулирует функцию щитовидной железы.

Гормональный фон женщины меняется в зависимости от фазы цикла, поэтому врач может назначить сдачу анализа в определенные дни. Например, уровень эстрогена и прогестерона обычно проверяется на 3-5 день цикла, а тестостерон и пролактин — на 22-24 день. Елена Фикс Нутрициолог

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На что обратить внимание

Правильная подготовка перед сдачей анализов и своевременное его проведение помогут выявить возможные отклонения и назначить эффективное лечение. Нутрициолог напомнила, что перед сдачей анализов нужно за день ограничить употребления черного чая, кофе и алкоголя. В течение нескольких часов перед самой сдачей не рекомендуется вообще есть и пить, за исключением обычной воды. Следует также избегать физической нагрузки, стресса и курения перед процедурой.

Что может влиять на результат

Напомню, что приём некоторых лекарств, способных изменить уровень гормонов, возможно потребуется временно прекратить их прием. Конечно, такая подготовка может показаться сложной и весьма неудобной, но только так результаты будут точными. В противном случае, сдачу анализов нужно будет повторить. После получения результатов, их необходимо правильно интерпретировать. Это поможет определить наличие или отсутствие отклонений и принять соответствующие меры. Елена Фикс Нутрициолог

Важно понимать, что существуют определенные нормы уровня гормонов в крови в зависимости от пола, возраста и других факторов. Поэтому, при интерпретации результатов необходимо учитывать все эти параметры. И самое главное — обратиться к нужному профильному врачу, чтобы узнать полную информацию. Врач поможет проанализировать не только расшифровку, но и назначит дополнительные исследования в случае необходимости.