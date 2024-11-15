Перечислены лекарства, которые никогда нельзя смешивать с алкоголем

Если вы регулярно или время от времени пьёте спиртное, то важно знать, с какими лекарствами оно может взаимодействовать. Сочетание алкоголя и некоторых препаратов может вызвать побочные эффекты, передозировку и даже смерть.

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Вот какие лекарственные препараты нельзя ни в коем случае мешать с алкогольными напитками.

Лекарства от депрессии и тревожности. Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО), такие как Парнат (транилципромин) и Нардил (фенелзин), могут привести к скачкам кровяного давления в сочетании с пивом и красным вином. Также повышает риск передозировки, симптомы депрессии могут только усилиться. Также нельзя пить вместе с алкоголем Золофт (сертралин), Велбутрин (бупропион), Симбиакс (флуоксетин/оланзапин), Прозак (флуоксетин), Паксил (пароксетин), Пристик (десвенлафаксин), Абилифай (арипипразол), Симбалта (дулоксетин), Валиум (диазепам), Ксанакс (алпразолам), Эскалит/Литобид (литий) и многие другие.

Лекарства от диабета. При добавлении к ним алкоголя уровень сахара в крови может стать опасно низким. Также вы можете столкнуться с внезапными скачками давления, быстрым сердцебиением, слабостью, головной болью, тошнотой и рвотой. Проконсультируйтесь с врачом, если принимаете следующие лекарства: Диабинез (хлорпропамид), Глюкофаж (метформин), Глюкотрол (глипизид), Глиназа и ДиаБета (глибурид), Микроназа (глибенкламид), Ориназа (толбутамид), Толиназа (толазамид).

Лекарства от простуды и аллергии. Избегайте употребления алкоголя, если принимаете Бенадрил (димедрол), Кларитин или Кларитин-Д (лоратадин), Диметапп (бромфенирамин), Судафед, Тайленол, лекарства от аллергии или простуды, или Триамин (хлорфенирамин), Зиртек (цетиризин), Робитуссин (гуайфенезин + кодеин), любые другие препараты от простуды и аллергии.

Лекарства от давления. Нельзя смешивать с алкогольными напитками Принивил, Зестрил (лизиноприл), Норваск (амлодипина бесилат), Лопрессор (гидрохлоротиазид), Катапрес (клонидин) и любые другие лекарства от повышенного кровяного давления.

Средства для улучшения сна. Побочные эффекты смешивания алкоголя со снотворными могут быть такими: затруднённое дыхание, проблемы с памятью, странное поведение, головокружение, нарушение двигательного контроля.

Обезболивающие. Смешивание алкоголя с препаратами от мышечной боли, такими как Флексерил (циклобензаприн) и Сома (каризопродол), может привести к затруднённому дыханию, повысить риск возникновения судорог, передозировки. Не пейте спиртное, если вы принимаете какие-либо сильные обезболивающие препараты. Например: Перкоцет (оксикодон), Викодин (гидрокодон), Демерол (меперидин), Дарвоцет (пропоксифен), Фиоринал (буталбитал с кодеином).

Лекарства от изжоги и тошноты. Откажитесь от алкоголя, если принимаете такие препараты, как Драмина (дименгидринат), Антиверт (меклизин), Тагамет (циметидин), Реглан (метоклопрамид), Аксид (низатидин).

Лекарства от холестерина. Сочетание алкоголя с препаратами для снижения холестерина может вызвать повреждение печени, покраснение и зуд, а также желудочное кровотечение.

Лекарства для лечения простаты. Не употребляйте спиртное, если принимаете следующие препараты: Фломакс (тамсулозин), Кардура (доксазозин), Гитрин (теразозин), Минипресс (празозин).

Лекарства от СДВГ. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем смешивать эти лекарства с алкоголем: Аддералл (амфетамин/декстроамфетамин), Декседрин (декстроамфетамин), Фокалин (дексметилфенидат), Концерта/Риталин (метилфенидат), Страттера (атомоксетин), Виванс (лисдексамфетамин).

Лекарства от артрита. При их сочетании с алкоголем может произойти язвы, повреждение печени и желудочное кровотечение.

Противосудорожные препараты. Не пейте спиртное, если принимаете одно из этих лекарств: Горизонт/Нейронтин (габапентин), Дилантин (фенитоин), Кеппра (леветирацетам), Фенобарбитал, Клонопин (клоназепам), Лирика (прегабалин), Ламиктал (ламотриджин), Тегретол (карбамазепин), Топамакс (топирамат), Барбитураты, Трилептал (окскарбазепин).

Лекарства от инфекций (антибиотики, противогрибковые и противопаразитарные средства). К ним относятся Зитромакс (азитромицин), Серомицин (циклосерин), Низорал (кетоконазол), Флагил (метронидазол), Макродантин (нитрофурантоин), Грисактин (гризеофульвин), Нидразид (изониазид), Тиндамакс (тинидазол).

Другие лекарства, на которые следует обратить внимание. Это Кумадин (варфарин) и Изордил (изосорбид нитроглицерин). Даже случайное смешивание Кумадина с алкоголем может вызвать внутреннее кровотечение. Побочные эффекты одновременного употребления Изордила и спиртного — головокружение и обмороки, учащённое сердцебиение, неожиданное падение кровяного давления.

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