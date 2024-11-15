Названо лучшее время приема мелатонина для хорошего сна

Чаще всего рекомендуется принимать мелатонин за 20−60 минут до сна. Но недавний обзор, опубликованный в Journal of Pineal Research, показал, что приём 2−4 мг этого вещества за три часа до сна сделает мелатонин ещё эффективнее.

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Доктор медицины Томас Майкл Килкенни, директор Института медицины сна при университетской больнице Нортвелл-Стейтен-Айленд, сообщил в электронном письме изданию Verywell:

«Естественный уровень мелатонина повышается примерно за два часа до сна. Возможно, именно поэтому так важна дозировка, которая должна совпадать с естественным всплеском мелатонина».

Также врач добавил, что мелатонин даёт лишь временное облегчение людям, страдающим проблемами со сном. Но те, у кого хроническая бессонница (трудности с засыпанием минимум три раза в неделю в течение трёх месяцев), вряд ли получат пользу от этого вещества.

Результаты исследования также показывают, что мелатонин лучше помогает здоровым людям, которые не страдают бессонницей.

При приёме мелатонина некоторые люди могут столкнуться с тошнотой, головокружением, головными болями, дневной сонливостью. Также он может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как варфарин и противосудорожные препараты.

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