Названы самые вредные продукты для почек

Эксперт рассказал, какие продукты представляют для почек наибольшую опасность.

Людям с заболеваниями почек следует избегать продуктов, содержащих большое количество оксалатов, таких как шпинат, орехи, картофель фри, чипсы, свекла, щавель, отруби и шоколад. Им также лучше ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калия, в частности авокадо.

«Калий полезен для организма, особенно для работы сердца, так как он участвует в регуляции жидкости, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Однако его избыток может привести к гиперкалиемии, которая проявляется замедленным сердечным ритмом, слабостью и тошнотой», — рассказал уролог-андролог Артур Богатырев.

Уролог также посоветовал не увлекаться напитками, содержащими алкалоиды, такие как кофе, крепкий чай и кола, поскольку их частое употребление может стать причиной образования камней в почках. Поэтому кофе не стоит употреблять больше одной чашки в день, максимум двух.

«Следует быть осторожными и с молочными продуктами, в которых содержится большое количество кальция, который при переизбытке выводится с мочой в больших количествах, что увеличивает риск мочекаменной болезни», — объяснил Богатырев.

Как он уточнил, стоит сократить потребление и такого продукта, как магазинное сливочное масло, которое богато холестерином и насыщенными жирами. Они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и могут негативно сказаться на выделительной системе, пишут "Известия".

Еще один фактор риска для почек — избыток соли, при котором накапливается жидкость в организме и нарушается водно-солевой баланс.

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