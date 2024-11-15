Эксперт рассказал, как правильно снимать презерватив

Секс-эксперт Габриэль Кассель рассказала, как правильно снимать презервативы. Ее рекомендацию опубликовало издание Men's Health.

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По словам Кассель, после эякуляции, прежде чем вынимать пенис, нужно придержать презерватив над кольцом у основания полового органа.

«В идеале, нужно сделать это до того, как ваш пенис станет мягким. Если пенис станет мягким, кольцо может ослабнуть, а это может создать щель, через которую способен просочиться эякулят», — объяснила она.

Эксперт напомнила, что все презервативы являются одноразовыми, поэтому после использования их нужно выбрасывать.

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