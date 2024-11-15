Назван лучший кардиотренажер для снижения веса

Крис Мор, физиолог по физическим упражнениям и консультант по фитнесу и питанию Fortune Recommends, рассказал, какой тренажёр помогает сжечь больше всего жира. И это беговая дорржка.

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Результаты исследования 2021 года, опубликованные в Journal of Sports Science & Medicine, показали, что беговые дорожки эффективнее всего избавляют от жира по сравнению с эллиптическими и гребными тренажёрами. Вероятно, это связано с универсальностью беговой дорожки, ведь она позволяет сочетать ходьбу, бег трусцой и быстрый бег.

Также беговые дорожки подходят для любого уровня физической подготовки. Иногда они даже могут иметь определённый угол наклона.

Занятия на беговой дорожке увеличивают частоту сердечных сокращений, улучшает здоровье сердца. Исследования также показывают, что чередование периодов высокоинтенсивного бега и активного восстановления (ходьбы) может улучшить сердечно-сосудистую выносливость и сжигание калорий.

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