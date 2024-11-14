Как ухаживать за зубами и деснами правильно

Чем лучше вы ухаживаете за полостью рта, тем реже у вас возникает необходимость обращаться к стоматологу. Мы поговорили с врачом-гигиенистом Инной Гришиной, которая рассказала о необходимых мероприятиях для поддержания здоровья зубов и десен.

Профилактика инфекции полости рта — это комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья зубов и десен. Инфекции полости рта могут быть вирусами, бактериями, грибками. Налет, который находится на зубах, является благоприятной средой для размножения бактерий. Как говорит наш эксперт, доказано, что болезни внутренних органов влияют на состояние полости рта и, наоборот, бактерии, которые вызывают воспаление десен, могут привести к инсультам и инфарктам.

Также причиной инфекции в полости рта может быть ослабленный иммунитет у людей при онкозаболеваниях, сахарном диабете, у ВИЧ-инфицированных. У таких людей чаще всего происходит воспаление не только десен, но и слизистой щек, языка, могут образовываться язвочки на слизистой.

Меры профилактики

Профилактику нужно начинать еще до появления первых признаков недуга, в самом благоприятном периоде — то есть, в детстве. Родители должны организовывать, контролировать и воспитывать в ребенке правильные гигиенические привычки по уходу за зубами и полости рта.

Это, прежде всего, ежедневная чистка зубов щеткой, пастой и использование зубной нити. Также важно употреблять здоровую, полезную пищу. Следует исключить употребление газированных напитков, которые разрушают эмаль зубов, снизить количество сладостей в рационе.

Важно после прорезывания молочных зубов показать ребенка детскому стоматологу и в дальнейшем регулярно приходить на профилактические осмотры, чтобы при необходимости вовремя провести лечение кариеса или мероприятия по укреплению незрелой эмали зубов (обычно это глубокое фторирование). Такие профилактические осмотры должны проводиться один раз в шесть месяцев.

Такого же подхода нужно придерживаться и во взрослом возрасте: профилактический осмотр раз в полгода и правильный ежедневный уход. Помните, что в уходе нуждаются не только зубы и десны, но и конструкции, которые зафиксированы в полости рта. Прежде всего это касается съемных протезов. Очень часто люди, которые носят съемные протезы, страдают от кандидоза или молочницы. По словам специалиста, это связано с тем, что материал, из которого изготовлены съемные протезы — это пластмасса, она имеет пористую структуру. В пластмассе скапливается мягкий налет, в итоге мы получаем размножение большого количества бактерий и грибков, которые и вызывают такое неприятное заболевания, как кандидоз.

Чтобы не допускать развития этой инфекции, необходимо ежедневно ухаживать за зубными протезами, также очищать их зубной щеткой, пастой и при помощи специальных таблеток, которые растворяются в воде: нужно просто опустить протез в эту жидкость, и он очищается.