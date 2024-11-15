Нутрициолог назвала топ самых распространенных ошибок в питании
Одна из главных ошибок - режим питания. Дело в том, что организм функционирует по определенным ритмам и начинает вырабатывать пищеварительные соки. Поэтому есть нужно примерно в одно и то же время.
Следующая ошибка - однообразное питание. Постоянное употребление одной и той же еды может привести к недостатку необходимых веществ и даже хроническим заболеваниям.
Третье место в антирейтинге занимает недостаток овощей и фруктов. В этом случае человек лишает себя должного количества витаминов, минералов и клетчатки.
Известная ошибка - частое и бесконтрольное употребление жареной еды. Такая пища увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа, сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии.
Также некоторые любят пренебрегать водой. Средний объем жидкости, который нужно употреблять взрослому человеку, составляет 1,5-3 литра в день.
Кроме того, нельзя забывать про подсчет БЖУ. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе: 50-55 % углеводов, 25-30 % белков, 20 % жиров.
А вот красное мясо, сахар и другую вредную еду стоит ограничить, сообщает pravda-nn.ru.