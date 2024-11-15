Врач рассказала, насколько возрастает риск заболеть диабетом при ожирении

Директор ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева напомнила о связи ожирения и сахарного диабета второго типа.

По словам эксперта, на развитие диабета влияет наследственность — риск возрастает в 2-6 раз, низкая физическая активность — в 3-5 раз. Но сильнее всего провокацией для развития диабета второго типа является ожирение — в 6-7 раз.

«Лишний вес увеличивает риск развития сахарного диабета в шесть-семь раз. Низкая физическая активность — в 3–5 раз. Если у человека есть родственники, которые имеют сахарный диабет второго типа, в основном это старшее поколение, то риск из-за наследственности увеличивается в 2–6 раз. Если женщина, которая переходит в менопаузу и у которой меняются основы здоровья и метаболизма, то надо брать во внимание предшествующий анамнез. Если у нее во время беременности был гестационный диабет, то есть повышен сахар в крови, — это тоже серьезно повышает риск», — отметила Мокрышева.

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