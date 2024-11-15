От какой пищи стоит отказаться при болезнях ЖКТ

При хронических проблемах с ЖКТ людям нужно с осторожностью относиться к своему рациону питания, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Какие продукты стоит исключить в такой ситуации, выясняла «Вечерняя Москва».

Как рассказал диетолог Михаил Гинзбург, если у человека уже выявили проблемы с ЖКТ, необходимо исключить из рациона все то, что может обострить хронические болезни.

Острая пища

Отказаться от острого стоит именно при поверхностном гастрите, который повышает кислотность желудка, а также при язвенных болезнях желудка и 12-перстной кишки. Потому что острая пища, взаимодействуя уже с раненой поверхностью, раздражает ее еще больше, и человек начинает испытывать дискомфорт, — объяснил Гинзбург.

При других болезнях ЖКТ в небольших порциях острое допустимо, подчеркнул специалист.

Жирное

При проблемах с печенью, желчным пузырем и поджелудочной железой с осторожностью стоит относиться к любым видам жирной пищи. Потому что на большое количество жирной пищи печень отвечает огромным выбросом желчи. Если в желчном пузыре уже наблюдаются нездоровые процессы: камни, уплотнения, жирная пища приведет к спазму, закупорке желчных проходов и, как следствие, болям, — рассказал диетолог.

Кроме того, состояние может усугубиться, если желчь попадет в поджелудочную железу. Тогда начнется выраженное воспаление, заключил Гинзбург.