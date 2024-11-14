Эксперты подсказали, как сохранить бодрость в осенние месяцы

Зачастую осенние месяцы приносят усталость и снижение энергии. Но как сохранить бодрость в течение дня? Основатели приложения ChallengeGo Константин Южный и Роман Прилипко поделились рекомендациями, как поддерживать себя в хорошей форме и настроении. Об этом сообщает Daily Moscow.

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Осенью важно уделять больше внимания качеству сна, организовывать небольшие прогулки на свежем воздухе и не забывать вовремя отдыхать. Это поможет избежать «осенней хандры», укрепить физические и психические силы. Если погода не позволяет проводить тренировки на улице, то можно внести небольшие изменения в обычный распорядок дня. К примеру, использовать лестницу, а не лифт, выходить на одну остановку раньше из автобуса.

С приходом холодов организму необходимо больше энергии, что часто увеличивает тягу к углеводам и «тяжелой» пище. Но жирные и тяжелые блюда провоцируют сонливость. Стоит добавить в рацион овощи и фрукты, характерные для осени, в частности, тыкву, морковь, свеклу. Данные продукты богаты витаминами и антиоксидантами, укрепляющими иммунитет.