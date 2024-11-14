Частое использование фена грозит раздражением и перхотью

Для многих женщин и мужчин сушка волос феном стала повседневной практикой. Однако, несмотря на удобство такого средства, частая термическая обработка может оказать негативное воздействие на состояние волос. О том, какие последствия могут возникнуть от частой сушки волос феном и как минимизировать ущерб, «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» София Белаш.

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Чтобы понять, как горячий воздух влияет на волосы, специалист предложила разобрать состав волоса, который состоит из корня и стержня. Корень находится глубоко в коже. Стержень волоса — это выступающая над поверхностью кожи часть.

Стержень волоса состоит из: внешней кутикулы — тонкого слоя клеток, черепицеобразно расположенных друг к другу и соединенных липидами; коркового вещества — основного слоя, которое обеспечивает плотность и эластичность волоса (он составляет более 80% массы волоса и состоит из белка кератина); мозгового вещества — сердцевины волоса, содержащего пигмент.

«Фен создает поток горячего воздуха, температура которого варьируется от 40 до 120 градусов Цельсия. Высокая температура, используемая для укладки, способствует изменению структуры волос. При воздействии высоких температур кератин может денатурироваться, то есть стабилизирующие его связи рушатся, что приводит к потере прочности и эластичности волос», — предупредила специалист.

Кроме того, по ее словам, неправильное или слишком частое использование фена может привести к повреждению кутикулы, а именно испарению воды и разрушению липидов. Это приводит к «приподниманию» чешуек кутикулы, что делает волосы тусклыми и более восприимчивыми к внешним факторам. Поврежденная кутикула не удерживает влагу, что приводит к сухости и ломкости волоса, а также к их спутыванию.

«Кроме повреждений волос, частая сушка феном может негативно сказаться и на коже головы. Повышенная температура может вызывать раздражение, сухость и даже перхоть, за счет нарушения гидролипидной мантии кожи головы», — добавила врач.

Чтобы минимизировать ущерб, трихолог дала несколько советов. В частности, перед использованием фена наносить термозащитные средства, которые помогут создать защитный барьер.

«Попробуйте использовать фены с несколькими уровнями температур. Чем ниже температура, тем меньше вреда вашим волосам. Лучше сушить волосы на средней температуре, а не на максимальной. Также не подносите фен близко к волосам, оптимальное расстояние — около 15 см», — поделилась специалист.

Также она рекомендовала дать волосам немного подсохнуть естественным образом перед тем, как использовать фен — это сократит время термической обработки. Да и в целом следует попробовать попробовать ограничить использование фена — если это возможно, выбирайте альтернативные методы укладки, такие как естественное высыхание.

«Не забывайте про регулярные уходовые процедуры. Включите в свой уход за волосами маски и кондиционеры глубокого увлажнения, это поможет восстановить потерянную влагу и улучшить состояние волос. Наносите маски и несмываемый уход за волосами только на стержни волос, отступая несколько сантиметров от кожи головы, так как их попадание на кожу головы может привести к нежелательным реакциям», — добавила трихолог.

Подводя итог, врач отметила, что частая сушка волос феном может приводить к множеству негативных последствий, включая повреждение структуры волос и кожи головы. Однако с правильным подходом и уходом возможно минимизировать эти риски и сохранить здоровье волос.