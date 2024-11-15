Врачи перечислили, что ухудшает зрение

Благодаря зрению человек получает порядка 80% информации. Именно зрительное восприятие во многом отвечает за нашу безопасность, эмоциональное состояние, контакты с окружающими. Врачи напоминают, за здоровьем глаз нужно следить и минимизировать факторы, оказывающие негативное влияние на остроту зрения.

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Так, на сегодняшний день проблемы со зрением испытывает каждый второй взрослый. При этом зрение у них начинает ухудшаться еще в школьном возрасте.

Как рассказали специалисты поликлиники №43 Уфы, есть несколько рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Главное правило, передает их слова UfaTime.ru, вовремя выявить проблемы, имеющиеся с органом зрения. Поэтому важно регулярно посещать офтальмолога.

Еще один метод сохранения здоровья глаз – носить солнцезащитные очки.

Известно, что негативно на зрении сказывается курение. Поэтому избавление от вредной привычки улучшить здоровье глаз.

Поскольку зрение тесно связано со здоровьем сосудов, врачи также советуют следить за уровнем сахара, артериальным давлением и холестерином.

Врач Андрей Кузнецов дал рекомендации россиянам, как сохранить здоровье глаз. А офтальмолог предупредила, что из-за контактных линз можно лишиться зрения.

Кроме того, эксперты рассказали, как на здоровье глаз сказывается недосып.