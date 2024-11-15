Неправильное питание назвали причиной больных суставов

Ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet), кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад назвал неправильное питание причиной болезней суставов.

Неправильный рацион может как вызывать хроническое воспаление суставов, так и приводить к другим болезням. Среди различных проблем со здоровьем эксперт назвал избыточную массу тела, повышенную утомляемость, нарушения сна. Всё это говорит о необходимости корректировать рацион.

«Неправильное питание может влиять на развитие практически всех хронических проблем со здоровьем. Поэтому если вас что-то регулярно беспокоит — скорее всего, нужно начинать с анализа и пересмотра рациона. Самые распространённые общие признаки, на которые люди обращают внимание и которые однозначно требуют коррекции питания, — это снижение уровня энергии (повышенная утомляемость), нарушение сна (как бессонница, так и неосвежающий сон), избыточная масса тела, проблемы с суставами», — рассказал специалист.

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