Диетолог рассказала, кому лучше отказаться от протеиновых батончиков

Протеиновые батончики лучше не давать детям, поскольку это будет большой нагрузкой для них, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, также батончики не рекомендуются людям с заболеваниями почек и при чувствительности к компонентам из состава.

Батончики не подходят в период обострения хронических заболеваний ЖКТ или острых заболеваний, — объяснила врач.

Диетолог отметила, что если есть слишком много батончиков, могут появиться нарушения работы ЖКТ, вздутие или диарея. Это связано с содержанием сахарозаменителей в продукте, добавила Тараско.

Ранее нутрициолог Екатерина Осипова рассказала, что энергетические батончики, смузи и безглютеновые продукты считаются диетическими, но при этом мешают похудеть. По ее словам, к свежевыжатому соку тоже стоит относиться внимательно.

До этого главный врач-диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина сообщила, что батончики, мюсли и другие снеки на самом деле могут быть не такими полезными, поскольку часто в них содержится большое количество сахара. По ее словам, полезные батончики должны состоять из злаков, сухофруктов, ягод и фруктов.